Spaccio e cocaina nella lavastoviglie: tre arresti in pochi giorni nel catanzaree

I Carabinieri di Lamezia Terme hanno tratto in arresto C.G., 44 anni, già sottoposto ad obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria poiché coinvolto nell’operazione “Crisalide”.

L'uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un involucro, occultato nella lavastoviglie, contenente circa 25 grammi di cocaina. A seguito dell’udienza di convalida gli è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

I militari, inoltre, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura, nei confronti di C.G., 39enne ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di stupefacenti, già tratto in arresto lo scorso 31 marzo poiché sorpreso a bordo di un taxi, di rientro da Catanzaro, in possesso di modiche quantità di eroina e cocaina. Le ulteriori attività d’indagine hanno permesso di documentare numerose cessioni di stupefacente avvenute tra febbraio e marzo.

Alcuni giorni prima, invece, i Carabinieri della Stazione di Falerna Scalo hanno tratto in arresto F.G. 40 anni poiché, nel corso di una perquisizione veicolare, successivamente estesa alla sua abitazione, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, sostanza da taglio e bilancino di precisione.