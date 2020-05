Covid. Il bollettino. Un solo caso in più oggi in Calabria, sette in tutto in una settimana

Un totale di sette nuovi casi accertati in sette giorni, in media uno ogni 24 ore e compreso un altro segnalato tra ieri (QUI) ed oggi; 152 persone che dopo aver contratto il virus sono poi guarite, dunque con gli attualmente positivi che sono oggi 275 e il complessivo dei soggetti che invece sono stati finora infettati che rimane fermo a 1.157.

Questo il bilancio - sul fronte dell’epidemia da Covid-19 - della settimana che sta per concludersi e che se non fosse stata funestata da un seppur unico decesso (sempre troppo) registratosi tra martedì e mercoledì scorso, potrebbe certamente archiviarsi come la migliore da quando questo maledetto virus ha iniziato a circolare per l’intero Paese.

Tra ieri ed oggi sono stati eseguiti altri 1.060 tamponi, per un totale finora di 60.693; 59.536 quelli risultati infatti negativi. Fermo, come dicevamo, il conto della morti: ad ora sono state pertanto 96 le vittime per o con il coronavirus.

OSPEDALI SEMPRE PIÙ VUOTI

Quanto alla situazione negli ospedali calabresi, arrivano a 786 i pazienti fin qui dimessi dai vari reparti e dopo che, sempre tra ieri ed oggi, altri 13 hanno lasciato rispettivamente i nosocomi di Reggio Calabria (6), Cosenza (4); Vibo Valentia (2) e Catanzaro (1).

Al momento rimangono ricoverati invece 44 degenti: uno (come ieri) nelle terapie intensive e 43 (-1 da ieri) nelle malattie infettive. 201 (-46 da ieri) infine i positivi attualmente in isolamento domiciliare.

I CASI NELLE PROVINCE

Riguardo alla distribuzione dei casi nelle cinque province calabresi, permane il numero più alto di covid nell’area del cosentino, sono 468 e così suddivisi: 4 in reparto; 157 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino ad oggi i positivi sono invece 274: 5 in reparto; 35 in isolamento domiciliare; 216 guariti; 18 deceduti. Oggi, nella stessa provincia, si è registrato l'unico caso odierno, una persona proveniente dall'estero. Tuttavia il dato cumulativo regionale dei confermati, nonché quello di Reggio, rimangono invariati in quanto è stato verificato definitivamente come negativo (su due tamponi di controllo) un positivo di Polistena del 20 maggio scorso e che era stato ritestato per un supposto problema tecnico.

Nel catanzarese il totale dei casi è di 217: 32 in reparto; 1 in rianimazione; 18 in isolamento domiciliare; 133 guariti; 33 deceduti.

Sempre a traccia zero il crotonese fermo ancora a 117: 2 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 100 guariti; 6 deceduti.

Tregua, infine, anche nel vibonese che di positivi ne conta 81: 12 in isolamento domiciliare; 64 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria, ad oggi, si trovano invece 9.986 persone (-24 da ieri) e così distribuite per singola provincia: 2.754 a Crotone; 2.696 a Catanzaro; 2.278 a Reggio Calabria; 1.787 a Cosenza e 471 a Vibo Valentia.