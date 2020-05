Tragedia nel cosentino: trattore si ribalta in un canalone, agricoltore muore schiacciato

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato stamani nella frazione Doria del comune di Cassano sullo Ionio.

Per cause ancora da accertare, un trattore si è ribaltato all'interno di un canalone utilizzato per il deflusso delle acque meteoriche e per irrigazione.

Il conducente, purtroppo, non ha avuto scampo ed è rimasto schiacciato sotto il pesante mezzo agricolo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari per la messa in sicurezza del mezzo agricolo ed il successivo recupero della salma.

Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.