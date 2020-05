Lavoro. Idonei Graduatorie Sanitarie 2.0 e I SI COBAS protestano alla Cittadella

Passano dai social alla strada per protestare i militanti della pagina Facebook Idonei Graduatorie Sanitarie 2.0 e I SI COBAS.

“La mobilitazione – precisano in una nota – è per manifestare per l'applicazione dei fabbisogni sanitari e l'assunzione a tempo indeterminato con lo scorrimento delle graduatorie sanitarie calabresi vigenti”.

Gli Idonei Graduatorie Sanitarie 2.0 e I SI COBAS annunciano che saranno nel piazzale della Cittadella Regionale a Catanzaro il prossimo 26 maggio, a partire dalle 9:00.