Covid. Il bollettino. Zero contagi in Calabria: 288 i positivi, dimessi altri 14 pazienti

Penultimo giorno di una settimana tutto sommato tranquilla sul versante dell’epidemia. Negli ultimi cinque di giorni (da lunedì a giovedì) sono stati infatti piuttosto pochi i casi di Covid19 accertati in Calabria, appena sei, in pratica una media di poco più di uno al giorno. Anche per quanto riguarda le morti se ne è registrata finora “solo” una nello stesso lasso temporale.

Un dato che quest’oggi rimane ancora e fortunatamente invariato, come ieri (QUI) - così come ufficializza il consueto bollettino regionale – col totale quindi bloccato a 1.157 persone che ad oggi hanno contratto il virus. Gli attualmente positivi però, val la pena rammentarlo, sono molti di meno, circa un terzo, ovvero 288, 14 in meno da ieri.

Ad oggi, poi, sono stati 59.633 i tamponi complessivi eseguiti su sospetti Covid - 1.045 nelle ultime 24 ore - e dei quali 58.476 risultati tutti negativi. Fermo a 96 anche il bilancio delle vittime per o con il coronavirus accertate fino ad ora.

IL “FRONTE” DEI RICOVERI

Continuano intanto a svuotarsi gli ospedali della Calabria. Tra iri ed oggi, difatti, altre 14 persone hanno lasciato rispettivamente i nosocomi di Crotone (5), Reggio Calabria (4), Cosenza (3) e Catanzaro (2). Al momento, dunque, sono in tutto 773 i pazienti fin qui guariti e dimessi.

Nei rispettivi reparti, invece, sono ancora assistiti 45 degenti: 1 (come ieri) in terapia intensiva e 44 (-3 da ieri) in malattie infettive. I positivi attualmente in isolamento domiciliari sono invece 247 (-7 da ieri).

LA DISTRIBUZIONE PROVINCIALE

Seguendo il consueto metodo del luogo di ricovero dei pazienti, ad oggi è ancora il cosentino l’area co più covid, da quattro giorni con esattamente 468 positivi: 4 in reparto; 161 in isolamento domiciliare; 269 guariti; 34 deceduti.

Segue il reggino, anch’esso da 4 giorni di fila fermo a 278 casi: 6 in reparto; 44 in isolamento domiciliare; 210 guariti; 18 deceduti.

Nel catanzarese ad oggi i covid sono 217: 32 in reparto; 1 in rianimazione; 19 in isolamento domiciliare; 132 guariti; 33 deceduti.

Prosegue la lunga onda degli zero contagi (per il 25° giorno di fila) nel crotonese, con 117 positivi: 2 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 100 guariti; 6 deceduti.

Infine, stabile da ben otto di giorni anche l’avanzamento del virus nel vibonese, dove i casi sono 81: 14 in isolamento domiciliare; 62 guariti; 5 deceduti.

Intanto, in quarantena domiciliare volontaria si trovano al momento 10.010 persone (-205 da ieri) e così distribuite per singola provincia: 2.751 a Crotone; 2.690 a Catanzaro; 2.278 a Reggio Calabria; 2.278 a Cosenza e 475 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono altre 175; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 135, per un totale di 310.