Spacciava in località Passovecchio: arrestato 23enne crotonese

Un crotonese di 23 anni, C.A., è stato arrestato dagli uomini della Sezione Polizia Stradale di Crotone - in stretta collaborazione con i Carabinieri di Cariati - per spaccio di stupefacenti.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando - nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio - i militari cosentini hanno sorpreso il giovane sulla strada SS.106, in località Passovecchio, mentre cedeva della droga.

Sentitosi braccato, il 23enne si è dato in fuga in direzione Crotone centro. La stretta sinergia tra Carabinieri e Polizia Stradale ha però portato subito i suoi frutti poiché, creata subito una rete di posti di controllo, il ragazzo è stato bloccato in una via cittadina. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato ancora in possesso della sostanza stupefacente.

Secondo le direttive dell’A.G., il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari nelle more del giudizio di convalida.