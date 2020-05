Controlli a Corigliano-Rossano, “pizzicati” con dosi di droga a casa. Arrestati

Tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di droga in altrettante diverse operazioni e un sequestro di 150 grammi di droga. È successo a Corigliano-Rossano, dove gli agenti del commissariato locale, con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria settentrionale e del Reparto Cinofili di Vibo Valentia, hanno eseguito dei controlli sul territorio.

Nel primo episodio, è finito in arresto un 25enne, G.A., dal momento che all'interno della sua abitazione aveva 130 dosi già preconfezionate e due bustine tutte contenenti cocaina, per un totale di quasi 50 grammi. Gli agenti gli hanno trovato anche della sostanza da taglio, quattro bilancini di precisione e altri 50 grammi di hashish.

Nel corso di un controllo a un 36enne ai domiciliari, i poliziotti hanno scovato invece 10 dosi di cocaina, sempre preconfezionate e pronte per essere vendute, e del materiale utile al confezionamento.

La terza persona finita in manette è un 27enne che nonostante fosse anch’egli ai domiciliari, è stato trovato con due grammi di cocaina e circa 25 di marijuana, già suddivise in dosi e contenute in un borsello.

Alla vista degli agenti il 27enne ha cercato di disfarsi del borsello gettandolo dalla finestra dell'appartamento ma è stato recuperato dalla Polizia.

I tre sono stati arrestati in flagranza del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio e dopo le formalità di rito portati nel carcere di Castrovillari, come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica della città del Pollino.