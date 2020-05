Vibo, vigili del fuoco sanificano chiese cittadine

I Vigili del Fuoco di Vibo Valentia hanno sanificato l’interno di alcune chiese della città. Il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito del sistema di protezione civile organizzato per fronteggiare l’emergenza in atto, effettua interventi di sanificazione richiesti da strutture pubbliche o organizzazioni impegnate per attività sociali o assistenziali.

Su richiesta del Vescovo di Mileto, i vigili hanno sanificato l’interno della chiesa della Sacra Famiglia e la Chiesa di Vibo Marina, strutture che non rientrano tra i beni tutelati dal MiBACT. Gli interventi di oggi si aggiungono altre attività fatte nelle scorse settimane negli uffici della pubblica amministrazione.