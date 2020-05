Blitz dei carabinieri a Catanzaro, scoperto mini market della droga

Due arresti e una denuncia a piede libero a Catanzaro, dove i carabinieri di Santa Maria hanno fermato in flagranza di reato M.B., di 26 anni e G.G., di 32 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Nello stesso contesto hanno denunciato a piede libero, per lo stesso reato, I.P., di 29 anni.

I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo, hanno notato un tossicodipendente della zona di Santa Maria in autovettura mentre viaggiava a velocità sostenuta verso il centro di Catanzaro. Il giovane ha poi incontrato M.B., che avrebbe ceduto una dose di marijuana. I due sono stati immediatamente bloccati. I Carabinieri hanno quindi deciso di perquisire la casa da cui era uscito il 26enne e all’interno hanno trovato altre due persone.

La perquisizione dell’abitazione, del 32enne, ha permesso di trovare poco più di un chilogrammo di marijuana, circa 4 grammi di cocaina, tre piantine di cannabis, varia sostanza da taglio e 30 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Per G. G. E M. B. è scattato l'arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga, e per questo sono stati messi ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.