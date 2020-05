Sciopero degli invisibili, Usb e Csc Nuvola Rossa: “Non arretreremo di un passo”

La maggior parte dei migranti residenti sulla Piana non beneficerà del provvedimento del Governo contenuto del decreto Rilancia Italia, perché senza i requisiti richiesti. Ne sono sicuri Usb che, insieme al CSC Nuvola Rossa di Villa San Giovanni, porta avanti nell’ambito dello Sportello dei Diritti ‘Soumaila Sacko’ le attività dedicate agli ultimi che ieri hanno organizzato lo sciopero degli “invisibili”.

Stessa sorte per le “centinaia di migliaia di migranti che da anni vivono e lavorano in Italia ma non in uno dei settori economici previsti dal decreto (pensiamo alla ristorazione o all’edilizia, in cui la manodopera impiegata è ormai prevalentemente straniera)”, per Usb e Csc Nuvola rossa “queste persone erano e continueranno a restare invisibili”. Per questo assicurano che non arretreranno di un millimetro e lotteranno “affinché questo decreto cambi radicalmente”.

“La misura prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione giuridico-legale solo a quei soggetti in possesso di regolare contratto di lavoro nel 2019 nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’assistenza alla persona, nonché di un permesso di soggiorno non scaduto prima del 31/10/2019”.

Per le associazioni “ben pochi potranno accedere a questo provvedimento, dato che chi ha lavorato in nero (perché irregolare o perché il datore di lavoro non ha voluto formalizzare il rapporto lavorativo) o chi non ha visto corrisposto in busta paga l’effettivo ammontare delle giornate di lavoro non potrà esibire la documentazione necessaria a essere regolarizzato. Allo stesso modo, tante persone che hanno subìto i decreti Salvini (pensiamo anzitutto a coloro che erano titolari di protezione umanitaria, abolita da quei decreti) e hanno perso il permesso di soggiorno nella prima parte del 2019 ne restano incredibilmente esclusi.

Le associazioni hanno fatto il punto sulla manifestazione del 21 maggio, parlando del “sit-in di fronte alla prefettura di Reggio Calabria” cui hanno partecipato migranti, lavoratori, italiani e stranieri, che hanno depositato “a terra cassette di frutta, a simboleggiare come il governo abbia voluto tutelare frutta e verdura che rischiavano di marcire incolte sui campi, su pressione della grande distribuzione organizzata, e non le persone”.

Per l’Usb “gli esseri umani non sono braccia, e la regolarizzazione non è né un premio né un regalo: è il riconoscimento al lavoro che in questi anni centinaia di migliaia di migranti hanno compiuto a beneficio dell’economia italiana. La pandemia ha riportato l’attenzione sulle tremende condizioni in cui si vive nei ghetti e negli insediamenti della Piana. E’ arrivato il momento di riconoscere diritti e dignità agli invisibili delle nostre città”.