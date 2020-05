Covid. Il bollettino. In Calabria un solo nuovo caso, calano i positivi che sono ora 302

Si avvia verso la conclusione una settimana nel complesso più che positiva quanto alla gestione dell’emergenza epidemiologica nella nostra regione.

Se quella precedente, ovvero dall’11 al 17 maggio scorso, ha fatto registrare 19 nuovi casi in tutto di infezione da Covid-19 in Calabria, quest’ultima si attesta per ora ad appena sei, con un calo dunque considerevole (13 in meno) che fa ben sperare ci si stia avviando verso la conclusione della “crisi” sanitaria.

D'altronde anche i casi cosiddetti attualmente positivi, ovvero i pazienti al momento affetti dal virus, sono anch’essi avviati ad un netto calo, con una media di circa 23 al giorno, e si attestano quest’oggi a 302 (24 in meno da ieri).

Tanti difatti ne riporta il consueto bollettino regionale, che dice anche come tra ieri ed oggi ci sia un solo nuovo caso di infezione, per un totale di 1.157 persone che finora hanno contratto il coronavirus.

Quanto ai tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti altri 1.123 per un complessivo ad oggi di 58.588, 57.431 dei quali i cui risultati hanno dato esito negativo.

Anche sul fronte delle vittime gli impietosi numeri si fermano ancora ed al totale di 96 morti accertate dall’inizio della pandemia.

OSPEDALI A “PRESSIONE” STABILE

Situazione ancora stabile e “contenuta” anche sul fronte ospedaliero. Al momento sono 48 le persone ricoverate, una (come ieri) nelle terapie intensive e 47 (come ieri) nelle malattie infettive; mentre arrivano a 254 (-24 da ieri) i positivi in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo.

Tra ieri ed oggi, poi, sono stati dimessi altri 25 degenti rispettivamente nel cosentino (8), reggino (8), catanzarese (6) e vibonese (3). Il totale dei pazienti che finora sono risultati guariti in Calabria sale così a 759.

I CASI NELLE CINQUE PROVINCE

Dando un’occhiata come al solito alla distribuzione dei casi per singola provincia, come ormai più che noto, il cosentino rimane il territorio più “colpito” della regione. I positivi sono oggi 468: 5 in reparto; 163 in isolamento domiciliare; 266 guariti; 34 deceduti.

I covid nel reggino sono invece 274: 6 in reparto; 44 in isolamento domiciliare; 206 guariti; 18 deceduti.

Nel catanzarese il dato complessivo sale a 217 (+1 da ieri): 34 in reparto; 1 in rianimazione; 19 in isolamento domiciliare; 130 guariti; 33 deceduti.

Bene anche per oggi la situazione nel crotonese, fermo da quasi un mese a 117 casi: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 95 guariti; 6 deceduti.

Stabile anche il vibonese con 81 positivi: 14 in isolamento domiciliare; 62 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria al momento si trovano 10.215 persone (-225 da ieri) e così distribuite per singola provincia: 2.748 a Crotone; 2.278 a Catanzaro; 2.690 a Reggio Calabria; 1.970 a Cosenza e 529 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 232; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 138, per un totale di 370.