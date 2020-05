Provincia di Catanzaro. Ok a bilancio previsione, ricordato dirigente Canino

Il consiglio provinciale di Catanzaro ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022. E non solo, perché l’assise di oggi è stata la prima dopo la scomparsa del dirigente Pino Canino, ricordato più volte.

Il presidente Sergio Abramo, ha aperto la seduta con il ricordo del dirigente, e ha ricordato diversi episodi, come “quei caffè insieme che tanto mancano, a quell’amico fraterno che non c’è più”. Dopo un minuto di silenzio trascorso tra occhi lucidi e pensieri colmi di malinconia, si è passati alle pratiche all’ordine del giorno. E’ stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 con relativi documenti allegati.

Il Consiglio ha dato il via libera al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e al programma triennale di opere pubbliche 2020-2022. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, la procedura di approvazione è stata diversa rispetto a quanto verificatosi fino ad ora.

È sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 1 commi 8 e 55 della legge 57 del 2014 (Legge Delirio) relativamente ai pareri obbligatori ma non vincolanti delle assemblee dei sindaci. “L’Amministrazione – ha precisato Abramo – ha inteso accelerare l'approvazione del bilancio previsionale, al momento essenzialmente tecnico, dal momento che la circolare Cassa DD. PP. n. 1300 per la rinegoziazione dei mutui, essenziale per l’attività della Provincia, impone l'approvazione del bilancio come condizione”.

Gli schemi di bilancio sono redatti nel rispetto dei principi posti dall’art.162 del d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate a quelle relative alle quote di capitale per l’ammortamento dei mutui, non superano le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata.

“Le previsioni relative alle entrate tributarie – si legge nella delibera -, ai trasferimenti statali, regionali e da altri soggetti e alle entrate extra-tributarie, sono state determinate nel rispetto delle disposizioni vigenti; le spese per il personale sono state determinate nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali e di tutte le altre norme che regolamentano il trattamento economico, previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale riservato ai medesimi dipendenti, tengono conto di quanto previsto dall'art. 1 comma da 418 a 430 della legge 190/2014 così come disciplinato con circolare attuativa n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e degli affari regionali ed autonomie e rispettano i vincoli di cui all’art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 e gli altri vincoli di finanza pubblica, così come modificato dal comma 889 della legge 145/2018; sono rispettati i vincoli di destinazione delle entrate; si è proceduto all’approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi provinciali con delibera n. 363 del 30/12/2019; non sono previsti incarichi di studio e consulenza, né spese di rappresentanza, pubblicità, convegni e mostre salvo quelli espressamente previsti in progetti finanziati dalla Comunità Europea”.

Il Consiglio provinciale ha approvato anche la rinegoziazione dei mutui proposta dalla CC. DD. PP ai sensi della circolare n. 1300 del 09/05/2018. Via libera per l’adozione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, con il mantenimento delle società S.A.CAL. S.p.A e Lamezia Europa S.p.A. dando atto che la Provincia non è nelle condizioni economico-finanziarie di partecipare ad aumenti di capitale sociale.

Ancora, nella seduta odierna, sono stati approvati l’atto di indirizzo per la concessione in comodato d’uso gratuito al comando dei carabinieri dei locali siti all’interno del Parco della Biodiversità, quale sede del nucleo operativo ecologico di Catanzaro e lo schema di convenzione tra la Provincia di Catanzaro e quella di Crotone per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada per gli anni 2020 – 2021 e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità di insegnanti di teoria e istruttori di guida di autoscuole per gli anni 2020 – 2021.