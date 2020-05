Tenta di strangolare la moglie: arrestato per maltrattamenti, minacce e lesioni

Il personale della Polizia di Stato di Cosenza, nella serata di ieri, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 59enne, M.G., per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni ai danni della moglie di 56 anni.

L’arrestato, residente nel centro storico, è stato sorpreso mentre minacciava di morte la coniuge, dopo averla aggredita mettendogli le mani al collo nel tentativo di soffocarla e ferita con un coltello da cucina.

L’intervento della Squadra Volante è stato reso possibile da una segnalazione anonima giunta al 113 da parte di un cittadino che sicuramente, nella circostanza, ha evitato ulteriori conseguenze più gravi.

Trasportata presso l’ospedale locale, i sanitari hanno diagnosticato alla donna una contusione del polso sinistro, delle escoriazioni al collo e al polso destro, con 5 giorni di guarigione.

Immediatamente informato il Pm di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari - diretta da Mario Spagnuolo - è stato disposto il piantonamento dell’arrestato in Questura, in attesa dell’udienza per direttissima.