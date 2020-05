Perseguitava l’ex compagna: trovato con un coltello sotto il giubbotto, arrestato

La Polizia di Stato del Commissariato di Taurianova ha arrestato in flagranza di reato un 22enne di nazionalità rumena per atti persecutori e porto in luogo pubblico di armi o oggetti atti ad offendere.

La denuncia dell’ex compagna, per maltrattamenti in famiglia, è stata fondamentale. Negli ultimi giorni, e dopo un ultimo episodio, la donna si era vista costretta a trovare una sistemazione abitativa alternativa, insieme ai tre figli minori, per non subire ulteriori comportamenti vessatori.

Nonostante il suo allontanamento, l’uomo aveva però continuato a molestarla telefonicamente, minacciandola di recarsi presso la nuova casa e di compiere gesti inconsulti.

Il personale delle Volanti ha intercettato in strada l’uomo mentre si aggirava nel centro cittadino, trovandolo in possesso di un coltello della lunghezza di 29 che teneva sotto il giubbotto, così lo hanno arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, visti anche i precedenti, lo hanno ristretto nella casa circondariale di Palmi.