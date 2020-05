Litigano per un parcheggio, lo colpisce con l’accetta e gli spacca la mandibola

Un 69enne finito in arresto per tentato omicidio ed un 27enne rimasto invece ferito. Il tutto per un banale litigio dovuto ad un parcheggio e che avrebbe potuto anche trasformarsi in tragedia.

Il fatto è avvenuto a Vallefiorita, nel catanzarese, intorno a mezzogiorno di oggi. Sul posto, dopo una segnalazione, sono subito intervenuti i carabinieri che hanno ritrovato il giovane a terra con una visibile ferita al volto.

Nel frattempo erano anche giunti gli operatori del 118 e che avevano prestato le prime cure al malcapitato che, all’arrivo dei militari, si stava appena risvegliando dopo un iniziale svenimento dovuto all’aggressione.

La ricostruzione dei fatti svolta nell'immediato dagli investigatori ha permesso così di arrivare al 69enne e di ricostruire l’accaduto. Da quanto appreso dai militari, dopo uno scontro verbale tra i due, l’anziano sarebbe andato a casa dove avrebbe preso una accetta per poi tornare e scagliarsi contro il 27enne colpendolo in faccia fortunatamente con il lato piatto ma purtroppo spaccandogli comunque la mandibola e facendolo svenire.

Nell'immediatezza, fermatosi per il sopraggiungere di altre persone allarmate dalle urla, l’uomo avrebbe posato in casa l'accetta e si sarebbe allontanato a bordo della sua autovettura.

I Carabinieri di Squillace, partiti immediatamente alla ricerca del 69enne (B.A.V le sue iniziali), dopo pochi minuti l’hanno fermato tra le strade del paese. L'

accetta è stata recuperata e posta sotto sequestro. Scattato inevitabilmente l'arresto al momento l’uomo è ristretto nella camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.