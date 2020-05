Controlli a Ionadi, multate due attività commerciali

Sono due le sanzioni elevate dai carabinieri di Filandari e dei colleghi forestali di Spilinga ad attività di Ionadi. Nel primo caso sono state riscontrate diverse violazioni amministrative da parte di confronti di un’attività commerciale operante nel settore dell'agricoltura e dei mangimi, sanzionata con una multa da 2mila euro.

Un negozio di alimentari e frutta, invece, non avrebbe rispettato alcuni requisiti in materia di igiene, per questo motivo i carabinieri hanno multato anch’essa ma per 500 euro. Il tutto nell’ambito di controlli disposti con l’ausilio dei reparti specializzati.