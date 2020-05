Covid. Il bollettino: in Calabria oggi zero contagi, 326 i positivi e 734 i dimessi finora

Si fermano di nuovo ed oggi i casi di infezione al Covid-19 in Calabria. Secondo il bollettino della Regione, e rispetto a ieri (QUI), non si sono registrati nuovi casi di positivi, dunque il totale rimane a 1.156, sebbene quelli attualmente positivi, ovvero al netto delle “guarigioni”, siano di molto più bassi, 326 (27 in meno di ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stati 1.256 i tamponi processati nei vari laboratori regionali per un totale di 57.465, 56.309 dei quali risultati negativi.

Dopo l’ultimo decesso registrato proprio ieri nel reggino, quest’oggi e fortunatamente il bollettino non ne segnala altri con il totale che resta così fermo a 96 pazienti morti per o con il Covid.

Prosegue invece in discesa l’andamento dei ricoveri ospedalieri. Al momento nei nosocomi della Calabria sono assistiti 48 pazienti: 1 (come ieri) nelle terapie intensive e altri 47 (+4 da ieri) nelle malattie infettive, mentre 278 (-25 da ieri) si trovano attualmente in isolamento volontario.

Sempre tra ieri ed oggi sono stati invece dimessi altri 27 degenti e rispettivamente nel cosentino (16), vibonese (9) e catanzarese (2). Il totale delle persone finora “guarite” sale dunque a 734.

I POSITIVI PER PROVINCIA

Quanto alla distribuzione territoriale dei Covid, nel cosentino ad oggi i positivi sono 468 e così distribuiti: 5 in reparto; 171 in isolamento domiciliare; 258 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino il numero di casi accertati fino ad ora è di 274: 6 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 18 deceduti.

Nel catanzarese i Covid sono attualmente 216: 34 in reparto; 1 in rianimazione; 24 in isolamento domiciliare; 124 guariti; 33 deceduti.

A seguire il crotonese con i casi ancora fermi a 117: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 95 guariti; 6 deceduti.

Infine, tregua anche nel vibonese che rimane a 81: 17 in isolamento domiciliare; 59 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria al momento si trovano 10.440 persone (+13 da ieri) e così distribuite nelle singole province: 2.776 a Crotone; 2.672 a Catanzaro; 2.417 a Reggio Calabria; 2.032 Cosenza e 543 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il proprio rientro alla residenza sono 288; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 139: per un totale ad oggi di 427.