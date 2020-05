A Terranova nuovo depuratore, investimento da 1,5 milioni di euro

La giunta comunale di Terranova da Sibari ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione dal valore di 1,5 milioni di euro per il trattamento dei reflui fognari nel pieno rispetto delle norme di legge.

Lo annuncia il sindaco, Luigi Lirangi, ricordando nel dettaglio che si tratterà di dismettere gli impianti esistenti in zona “Mortelluzza” e “Varco del Lupo” e realizzare il nuovo impianto in Contrada “Scafara”.

“È una battaglia vinta – per Lirangi – dopo anni di impegno a livello regionale per l’ottenimento delle necessarie risorse senza le quali ogni attività ed iniziativa amministrativa vengono mortificate. Ancor di più l’emergenza del Coronavirus – continua Lirangi – dovrebbe insegnare al Governo e agli enti istituzionali con poteri di erogazione finanziaria che un grande piano di lavori pubblici è la via per la ripresa economica e l’occupazione”.

“È una grande soddisfazione – aggiunge Lirangi – perché allo stesso tempo compiamo un altro passo di efficienza per la comunità e liberiamo una bellissima zona del nostro paese con il difetto d’origine di depuratori a ridosso del centro abitato e l’annosa questione dei cattivi odori. Ci siamo battuti soprattutto per quei nostri concittadini”.