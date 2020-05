Cassano, visita in Comune del nuovo comandante dei carabinieri

A distanza di qualche giorno dal suo insediamento al comando della Tenenza dei Carabinieri della Città di Cassano All’Ionio, il Tenente Roberto Castagna, accompagnato dal maresciallo Cristian Di Martino si è recato in visita di cortesia nella sede municipale dove è stato accolto dal sindaco Gianni Papasso, dal presidente dell’assise civica Lino Notaristefano, dal vice sindaco Antonino Mundo e dagli assessori Anna Maria Bianchi, Gianluca Falbo, Leonardo Sposato ed Elisa Fasanella.

Presenti anche i responsabili di settore in cui si articola la vita dell’ente locale, Anna Maria Aiello (Polizia Locale), Luigi Serra Cassano (Area Tecnica), Salvatore Celiberto (Area Finanziaria) e altri funzionari. Il Tenente Castagna, subentra al comando del presidio dell’Arma di Cassano, dopo circa sei anni, ad altro ufficiale di pari grado. L’ufficiale, è nato a Ischia, in Campania, 39 anni fa. Si è laureato in giurisprudenza alla Federico II° di Napoli.

Il sindaco Papasso, ha dato il benvenuto a Cassano al nuovo ufficiale dell’arma, assicurando sin da subito, ha sottolineato, la massima collaborazione, nel rispetto reciproco dei ruoli e soprattutto nell’interesse primario della comunità locale a cui assicurare sicurezza e legalità. Una collaborazione sinergica leale, tra istituzioni che operano sul territorio, ha tenuto a sottolineare il primo cittadino, che deve caratterizzarsi esente da qualsivoglia riserva o ipocrisia. Dal canto suo, il Ten. Castagna, dopo avere ringraziato il sindaco Papasso e i presenti per la cordiale accoglienza ricevuta, condividendo quanto affermato dal primo cittadino, ha chiesto la massima collaborazione, in modo particolare del Corpo di Polizia Locale, che già in quella sede è stata assicurata dalla responsabile Anna Maria Aiello.