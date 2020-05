Mobilità in deroga, da lunedì ripartono tirocini a Corigliano Rossano

Fase 2, da lunedì 25 maggio ripartono le attività della mobilità in deroga, dei tirocini curriculari ed extracurriculari e delle attività formative on the job ospitate dall’Ente.

È quanto fa sapere il Sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi sottolineando che la ripresa di queste attività, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, interrotte nella prima decade di marzo, è doppiamente importante sia dal punto di vista sociale che del funzionamento della macchina comunale.

Anche alla luce della temporanea sospensione dei concorsi – aggiunge – gli uffici comunali potranno disporre delle competenze di queste preziose unità per rimettersi in moto e continuare a dare risposte e garantire servizi ai cittadini. Il lunedì 25 maggio è la prima data utile dopo quella del 18 maggio, con la riapertura delle attività secondo le regole degli esperti del comitato e le linee guida di Governo e Regione.

Dalla distanza interpersonale, all’adozione di strumenti di protezione individuale, dalla previsione di un piano di turnazione dei lavoratori, diminuendo i contatti e creando gruppi autonomi, distinti e riconoscibili alla pulizia giornaliera dei locali. Sono, queste, alcune delle misure che si renderanno necessarie e che saranno osservate per contrastare e contenere la diffusione del virus, così come prescritto dalla normativa.