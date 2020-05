50 anni di Statuto dei Lavoratori, tra storia e prospettive: Webinar Confial nazionale

Tra le iniziative per celebrare i 50 anni dello Statuto dei lavoratori c’è da segnalare il webinar organizzato dalla Confial nazionale, la giovane confederazione autonoma che sostiene valori sindacali di comunità e prossimità territoriale, guidata da Benedetto DiIacovo.

Nel corso del dibattito, al quale ha preso parte uno dei leader storici de sindacalismo italiano, Giorgio Benvenuto, assieme ad esponenti importanti del mondo del lavoro, come Cesare Damiano e Raffaele Morese, è stata lanciata la proposta di una riscrittura dello Statuto per estendere tutele e diritti oltre i confini della subordinazione, a partire dai “lavoratori digitali”, e per generalizzare, riscrivendo l’art 19 della legge 300, l’elezione delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro,“consentendo a tutti i sindacati di partecipare al voto e non solo a Cgil, Cisl, Uil, che godono di una forma di privilegio associativo, fuori dall’attualità delle relazioni industriali”.

La proposta della Confial, elaborata dal suo Istituto di studi del lavoro diretto dal giuslavorista Maurizio Ballistreri, ha trovato il consenso del leader della Fismic RobertoDi Maulo intervenuto nel dibattito.