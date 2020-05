Covid. Il bollettino: 3 nuovi casi in Calabria, altrettanti dubbi. Ma oggi c’è di nuovo una vittima

Un altro giorno relativamente tranquillo sul fronte dell’epidemia di Covid19 in Calabria. Una “serenità” che, d’altronde, prosegue dall’inizio di questo mese.

Finora, ed in 20 giorni, sono stati difatti ed in tutto 48 i casi di positività accertati, dei quali 5 in questa settimana, con una media quotidiana di crescita del virus di 2,4 casi ogni 24 ore.

Rispetto a ieri (QUI), infatti, il consueto bollettino regionale ne segnala altri tre che portano il complessivo dei contagiati fino ad ora a 1.156, sebbene siano in calo gli attualmente positivi, che sono oggi 353.

Nelle ultime 24 ore sono stati 939 i tamponi eseguiti su altrettanti sospetti covid: fino ad oggi, dunque, ne sono stati processati nel complesso 56.209 (55.053 dei quali risultati negativi).

Presso il laboratorio del Gom di Reggio Calabria, però, è in corso la verifica di tre tamponi dall’esito dubbio e che sono ancora in attesa di conferma; i pazienti attualmente sono in isolamento domiciliare cautelativo ed il risultato definitivo del test verrà riportato sul report di domani.

Al di là dei numeri positivi del contagio, poi, la nota dolente è che dopo quasi una settimana di “pace”, in Calabria si torna a morire. Un’altra vittima è segnalata difatti nel reggino e che porta il complessivo a 96 persone decedute per o con il covid.

AUMENTANO LE GUARIGIONI

Tra le buone notizie, invece, quelle che provengono dagli ospedali delle cinque province. Tra ieri ed oggi sono stati dimessi infatti altri 31 pazienti, rispettivamente da Reggio Calabria (16), Crotone (7), Catanzaro (5), Cosenza (2) e Vibo Valentia (1), e che portano il totale delle persone finora guarite a ben 707.

Negli stessi nosocomi al momento sono ricoverati 44 degenti: 1 (-1 da ieri) in terapia intensiva mentre nelle malattie infettive sono 43 (-7 da ieri). I positivi in isolamento volontario a casa sono infine 303 (-27 da ieri).

I CASI NELLE CINQUE PROVINCE

Il dato provinciale dei casi vede ancora il cosentino come l’area più “segnata” dal covid, al momento sono 468 (+1 da ieri) così distribuiti: 5 in reparto; 187 in isolamento domiciliare; 242 guariti; 34 deceduti.

Più o meno stabile anche l’area del reggino, ad oggi con i positivi che sono 274 (+1 da ieri): 6 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 18 deceduti.

Situazione più o meno tranquilla pure nel catanzarese, 216 (+1 da ieri) i casi fin qui confermati: 36 in reparto; 1 in rianimazione; 24 in isolamento domiciliare; 122 guariti; 33 deceduti.

Prosegue nella sua “astinenza” dal virus, che dura da più di 20 giorni, il crotonese, fermo ancora a 117 covid: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 95 guariti; 6 deceduti.

Infine, quinto giorno consecutivo senza nuovo contagi nel vibonese che rimane a 81 positivi: 26 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 5 deceduti.

Quanto alle quarantena domiciliari volontarie, al momento sono 10.427 (+2.356 da ieri) le persone sottoposte all’isolamento e così distribuite nelle singole province: 2.715 a Crotone; 2.551 a Catanzaro; 2.503 a Reggio Calabria; 2.137 Cosenza e 521 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono altre 280; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali 129; per un totale di 409.

ITALIA: 2.377 CONTAGIATI IN MENO RISPETTO A IERI

Ancora in crescita i contagi, a oggi, 20 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 227.364, con un incremento rispetto a ieri di 665 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 62.752, con una decrescita di 2.377 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 676 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 40 pazienti rispetto a ieri.

9.624 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 367 pazienti rispetto a ieri.

52.452 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 161 e portano il totale a 32.330. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 132.282, con un incremento di 2.881 persone rispetto a ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 26.671 in Lombardia, 9.151 in Piemonte, 5.098 in Emilia-Romagna, 3.532 in Veneto, 2.117 in Toscana, 2.178 in Liguria, 3.786 nel Lazio, 1.974 nelle Marche, 1.442 in Campania, 1.902 in Puglia, 126 nella Provincia autonoma di Trento, 1.523 in Sicilia, 596 in Friuli Venezia Giulia, 1.317 in Abruzzo, 272 nella Provincia autonoma di Bolzano, 66 in Umbria, 331 in Sardegna, 46 in Valle d’Aosta, 353 in Calabria, 198 in Molise e 73 in Basilicata.