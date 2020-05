Incendi: i Vigili del Fuoco di Vibo affrontano il problema in modalità virtuale

Sono stati cinque gli utenti che nella giornata di oggi hanno utilizzato il nuovo servizio di ricevimento pubblico in modalità virtuale predisposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia.

Il servizio, attivato dal 18 maggio u.s. nel rispetto delle prescrizioni adottate per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, prevede l’attivazione di una videoconferenza tra l’utente e il funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco durante la quale potranno essere fornite le indicazioni tecniche e trattate le problematiche delle pratiche di Prevenzione Incendi.

Per richiedere l’incontro l’utente dovrà inviare una mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. a cui l’ufficio prevenzione incendi riscontrerà indicando la data e l’ora dell’appuntamento e fornendo il link per l’effettuazione della videoconferenza raggiungibile tramite l’App CISCOWEBEX installabile su pc o dispositivi mobili (tablet o smartphone).