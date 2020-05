Cutro. Fabbricato abusivo e prodotti avariati in azienda alimentare: denunciato imprenditore

Alta l’attenzione dei militari delle stazioni Forestale di Crotone, Petilia Policastro e di Cirò tra le attività produttive del territorio per garantire il il rispetto delle norme vigenti dettate per l’emergenza Covid-19.

In particolare, nei giorni scorsi, l’attività dei carabinieri si è concentrata sull'area del cutrese dove è stata ispezionata un’impresa di produzione di prodotti alimentari locali.

Nel corso del controllo i militari hanno sospettato che una struttura dell’azienda fosse verosimilmente abusiva. Gli accertamenti eseguiti presso l’ufficio tecnico comunale, il cui dirigente è titolare della vigilanza dell’attività urbanistica-edilizia, hanno confermato l’assenza di atti legittimanti la realizzazione.

Il fabbricato, non ancora ultimato e sviluppato su una superficie 14 metri per 5 ed ha un’altezza massima di 4 metri, è stato posto sotto sequestro.

Scoperta non di meno importanza è stata fatta nel corso di un controllo sui prodotti alimentari. Infatti, i carabinieri hanno fatto intervenire il Servizio igiene degli alimenti e produzione zootecniche dell’Azienda sanitaria provinciale per della merce apparsa in cattivo stato di conservazione. Così si è provveduto al sequestro cautelativo di prodotti caseari, salumi e olive pari a oltre 60 kg.

Il titolare dell’attività imprenditoriale, un 56enne del luogo, è stato deferito alla Procura della Repubblica. I sequestri sono già stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.