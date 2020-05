Isola Capo Rizzuto. Rubano in un appartamento, pizzicati con la refurtiva in auto

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato in flagranza un 35enne ed un 22enne, entrambi del posto, acon l’accusa di furto in abitazione. I due sono stati sorpresi a bordo della loro auto ed al cui interno era stato nascosto del materiale portato via, poco prima, da una casa estiva.

La refurtiva è stata così restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati, dopo le formalità, sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.