I rifiuti della Calabria smaltiti in Puglia, accordo fino al 30 giugno

I rifiuti della Calabria verranno smaltiti in Puglia. È la decisione della giunta regionale pugliese che con una delibera consente “alla Regione Calabria l’invio dei rifiuti indifferenziati agli impianti di trattamento meccanico biologico operanti sul territorio regionale pugliese e aventi capacità di trattamento residue (nell’ambito delle capacità autorizzate), evitando l’insorgere di situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti prodotti dalla Regione Puglia”.

Smaltimento in terra pugliese che sarà consentita fino al 30 giugno, e in considerazione della “capacità impiantistica residua degli impianti di trattamento meccanico-biologico in esercizio sul territorio regionale”.

Arriva dunque una boccata di ossigeno per la Calabria che aveva chiesto un aiuto alla giunta Emiliano, dopo che per 12 giorni i rifiuti sono rimasti per le strade della regione. Nel frattempo il gestore dell’impianto di selezione di Ponticelli non ha ancora ricevuto le relative autorizzazioni a portare in discarica i residui di lavorazione.

Nel frattempo a Crotone, da sabato a oggi, Akrea ha raccolto e conferito a Ponticelli poco meno di 400 tonnellate di rifiuti solidi urbani. Nella situazione data si tratta di un volume considerevole, anche se insufficiente a smaltire le quantità accumulate nell’ultima settimana. Domani l’impianto rimarrà chiuso perché le linee di produzione sono praticamente sature.