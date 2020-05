Covid. Il bollettino: 2 nuovi casi in Calabria (1153 finora) ma i positivi sono oggi “solo” 382

È proprio il caso si dire che è iniziata sotto una buona stella questa penultima settimana di maggio, considerando che domenica scorsa non si sia registrato in Calabria nessun nuovo caso di infezione da coronavirus, così come e nemmeno alcun decesso di persone riscontrate positive al Covid.

Una settimana che, però, oggi segna una seppur piccola risalita, dopo che la Regione ha confermato per oggi altri due covid rispetto a ieri (QUI), che portano così il totale a 1.153, sebbene gli attualmente positivi siamo molti di meno, 382 per la precisione.

Rimane ancora fermo anche il bilancio delle morti che è attualmente di 95 persone decedute per o con il Covid.

Sul fronte dei tamponi, tra ieri ed oggi ne sono stati eseguiti altri 937 che portano il totale a 55.270 (54.117 dei quali risultati negativi) e che ne comprendono anche 5114 effettuati sui calabresi che hanno fatto rientro in Calabria dal 4 maggio scorso, 15 dei quali sono stati trovati finora positivi.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI

Sale invece a 676 il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali della regione. Nelle ultime 24 ore ne sono stati dichiarati guariti, infatti, altri 21 e rispettivamente nel cosentino (8), catanzarese (8), reggino (4) e vibonese (1).

Quanto ai ricoveri, al momento sono assistiti in ospedale 52 degenti: 2 (come ieri) in terapia intensiva e 50 (-3 da ieri) in malattie infettive, mentre sono al momento 330 (-16 da ieri) i positivi in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo.

I POSITIVI NELLE SINGOLE PROVINCE

Dando uno sguardo come al solito alla distribuzione dei casi nelle cinque province calabresi - segnalati in base al luogo di ricovero e non di provenienza - il numero più alto lo registra ancora il cosentino con 467 positivi accertati: 7 in reparto; 186 in isolamento domiciliare; 240 guariti; 34 deceduti.

A seguire il reggino con 273 covid (+1 da ieri): 5 in reparto; 1 in rianimazione; 68 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 17 deceduti.

Nel catanzarese i casi sono attualmente 215 (+1 da ieri): 36 in reparto; 1 in rianimazione; 28 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 33 deceduti.

Ancora stabile il dato nel crotonese fermo a 117 positivi; 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 88 guariti; 6 deceduti.

Infine, nel vibonese i casi sono invece 81: 27 in isolamento domiciliare; 49 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria al momento si trovano in 8.701 (-2.785 da ieri) e così distribuiti nelle singole aree: 2.677 a Crotone; 2.671 a Reggio Calabria; 2.533 a Catanzaro; 600 a Vibo Valentia; 202 Cosenza.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono altre 311; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 152, per un totale di 463.