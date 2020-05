Guanti e mascherine abbandonati a terra, Vas-Onlus: “Evitare quelli usa e getta”

Guanti e mascherine abbandonati a terra: l'appello dell'associazione Vas "Evitare, se possibile, quelli usa e getta".

Purtroppo, in questi giorni stiamo assistendo anche a Rende e Cosenza al triste fenomeno del massiccio abbandono a terra di questi dispositivi di sicurezza, in particolare nei luoghi dove si è portati a disfarsene dopo l'utilizzo obbligatorio (uscite di supermercati, uffici postali, sportelli bancari e anche lungo le strade strade centrali e di periferia).Un fenomeno preoccupante quanto ingiustificabile, che rischia di diventare un vero e proprio flagello per l'ambiente,già al collasso per la rimozione dei rifiuti, oltre che rischio potenziale di contagio per la collettività.

L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha stimato che in italia, da qui a fine anno, potranno essere consumate ogni giorno 37 milioni di mascherine (circa 410 tonnellate) e circa 75 milione di paia di guanti (830 tonnellate) per un totale di 300 mila tonnellate di rifiuti non riciclabili. Per cui i Vas chiedono al Presidente della Regione Calabria e ai Sindaci dei comuni di distribuire a tutti i residenti mascherine lavabili e riutilizzabili.