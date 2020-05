La solidarietà è servita: rete degli chef calabresi continua iniziativa di beneficenza

Ristorante "Da Ercole": donazione pasti

Da Ercole, il rinomato ristorante crotonese guidato dal celebre Chef Villirillo, dal 15 al 18 ha partecipato anche alla seconda fase del lodevolissimo progetto promosso dalla U.S. Vibonese Calcio, "La Solidarietà è servita – In campo con gli Chef".

Infatti Ercole, dopo aver preso parte lo scorso 12 maggio al ristorante Abbruzzino di Catanzaro per la prima tappa, in questi giorni ha messo a disposizione la sua rinomata cucina e la sua brigata per preparare oltre 700 pasti, distribuiti poi tra le famiglie più bisognose di Crotone. Prossima tappa invece è prevista dal 18 al 24 maggio al Ristorante Gambero Rosso di Chef Sculli a Marina di Gioiosa (Rc).

Grazie alle numerose attività nel campo dell’enogastronomia calabrese, che hanno aderito in un’ottica di collaborazione totale, conferendo i propri prodotti, gli Chef coinvolti hanno potuto esprimere le loro qualità professionali creando pietanze ricche di gusto e unicità locale.

In Campo con gli Chef è un’iniziativa volta a promuovere attraverso i ristoratori la possibilità di donare un pasto caldo alle migliaia di famiglie calabresi nelle loro necessità primarie. L’idea è nata per cercare di venire incontro alle esigenze legate alla nutrizione dei concittadini calabresi in piena emergenza Covid-19, con la volontà di sostenere le fasce deboli della popolazione.

Come dichiarato dal direttore generale del Banco Alimentare Calabria, Giovanni Romeo ”purtroppo la fame non va in quarantena, non finiremo mai di dire grazie all’ U.S. Vibonese Calcio per questa ulteriore iniziativa che dimostra, ancora una volta, quanto importante sia il ‘gioco di squadra’ ”.