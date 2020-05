Sanità. Gruppo Consiliare Lega all’Asp: “Revocare possibile chiusura Centro mentale di Cinquefrondi”

“Revoca immediata della possibile chiusura del Centro diurno di salute mentale del Comune di Cinquefrondi”. È quanto chiede alla Commissione dell’ASP di Reggio Calabria il Gruppo Consiliare Lega di Rosarno che reputa che il provvedimento “sembra emergere dalla delibera n. 334 del 7 maggio 2020, con la quale è stato adottato il Piano aziendale inerente il fabbisogno delle prestazioni territoriali”.

“Il presidio suddetto, - scrivono dal Gruppo Consiliare Lega di Rosarno - specialmente in un momento di grande difficoltà per le famiglie e la comunità per le vicende del “coronavirus”, rappresenta un punto di riferimento importante per tantissime persone. Si fa appello, quindi, alla Commissione perché faccia chiarezza e – concludono - , rendendosi conto della rilevanza di tale servizio nel territorio, si determini diversamente e mantenga nel comune il suddetto Centro che viene utilizzato da tutte le popolazioni della Piana. “