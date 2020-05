Covid. Il bollettino: secondo giorno senza virus in Calabria, altri 21 guariti

Chiusa una settimana - quella scorsa - tutto sommato positiva quanto al numero di nuove infezioni da Covid-19, poco meno di una ventina in sette giorni, e sebbene e purtroppo funestata da quattro vittime, si prosegue anche oggi sulla scia dei casi a zero, come già ieri (QUI), e per un complessivo che rimane a 1151 persone che hanno contratto finora il virus, mentre gli attualmente positivi sono invece 401.

Dal punto di vista dei tamponi, fino ad oggi ne sono stati eseguiti in tutto 54.333, 863 dei quali nelle ultime 24 ore (53.182 quelli negativi) e tra cui ne sono ricompresi anche 5114 effettuati su corregionali che hanno fatto rientro in Calabria (di questi 15 quelli risultati positivi).

Intanto un dato da evidenziare è che fortunatamente, e per il quinto giorno consecutivo, il bollettino ufficiale della Regione non registra nuove vittime, lasciano il bilancio complessivo a 95 persone finora decedute per o con il covid.

AUMENTANO I GUARITI

Si mantiene ancora contenuta anche la “pressione” nei vari reparti ospedalieri della Calabria. Attualmente risultano ricoverati 55 pazienti (-3 da ieri): due (come ieri) in terapia intensiva e 53 (-3) in malattie infettive, mentre 346 (-18 da ieri) si trovano al momento in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo.

Sale ancora il bilancio dei guariti. Rispetto a ieri sono altri 21 e rispettivamente segnalati a Reggio Calabria (11), Cosenza (6), Catanzaro (2), Crotone (1) e Vibo Valentia (1). Il totale dei pazienti dimessi arriva così a 655.

I CASI PER PROVINCIA

Il dato sui Covid “fotografati” provincia per provincia, sempre secondo il metodo del luogo di ricovero, riconferma ancora il cosentino, suo malgrado, sul podio con 467 casi: 8 in reparto; 193 in isolamento domiciliare; 232 guariti; 34 deceduti.

Segue la provincia reggina da 72ore fermo a 272 positivi: 7 in reparto; 1 in rianimazione; 69 in isolamento domiciliare; 178 guariti; 17 deceduti.

Quanto al catanzarese i covid, per il quarto giorno rimangono in tutto 214: 36 in reparto; 1 in rianimazione; 35 in isolamento domiciliare; 109 guariti; 33 deceduti.

Crotonese fortunato, invece, da ben 20 di giorni con i covid totali registrati stabili a 117: 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 88 guariti; 6 deceduti.

Dura infine da tre di giorni la “pace” nel vibonese dove i casi sono oggi ed ancora 81: 28 in isolamento domiciliare; 48 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria al momento si trovano in 10.856 (+149 da ieri) e così distribuiti nelle singole aree: 2.675 a Reggio Calabria; 2.601 a Crotone; 2.477 a Catanzaro; 2.415 a Cosenza e 688 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono altre 304; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 152, per un totale di 456.