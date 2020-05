Brucia residui vegetali e provoca un incendio boschivo. Fermato responsabile

Ha bruciato dei residui vegetali, in località Musco Ferro di Petilia Policastro, ma le fiamme si si sono estese e hanno dato fuoco al bosco. I carabinieri forestali di Crotone hanno individuato il presunto responsabile.

I Carabinieri Forestale di Crotone, dopo aver notato del fumo, sono arrivati sul posto dove hanno scoperto che un piccolo rogo, fatto per bruciare residui, si era poi propagato agli alberi di pini e castagni di una proprietà privata. I militari hanno così richiesto l’intervento di una squadra antincendio per arginare le fiamme.

Gli accertamenti svolti successivamente hanno permesso di scoprire che il fuoco si era propagato da un cumulo di rifiuti vegetali combusti il giorno precedente, sempre in una proprietà privata. Il fuoco, evidentemente, non era stato spento e si era diffuso nel bosco circostante.

È stato individuato il presunto responsabile: un operaio 36enne disoccupato del Petilino che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per incendio boschivo colposo.

Il rogo ha, infatti, interessato un’area boschiva, fortunatamente in modo non grave, percorrendo una superficie di circa 5mila metri quadrati. I danni sono stati contenuti per l’intervento della squadra antincendio prontamente allertata dai militari.