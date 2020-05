MuseumWeek 2020, grande condivisione per i post dei Musei calabresi

Hanno aderito anche i Musei calabresi alla VII edizione della MuseumWeek 2020, il festival internazionale dedicato alle istituzioni culturali su Twitter e sui social media. Dall’undici al 17 maggio le struttura hanno condiviso post, immagini e video uniti da un solo focus: #togetherness, una parola che oggi, nell’emergenza mondiale, assume una valenza profonda, l’importanza dell’essere uniti per superare le sfide di questo XXI secolo.

Sette temi, per 7 7 hashtag e in 7 giorni, questi i temi del festival cui ha aderito la Direzione regionale Musei Calabria, diretta da Antonella Cucciniello che ha parlato di importanti i risultati ottenuti: oltre alla grande partecipazione, i contenuti elaborati dalla DR Musei Calabria sono stati condivisi, apprezzati e retwittati, riuscendo ad ampliare il pubblico e generando nuove e proficue collaborazioni con altre istituzioni culturali. Tra i post più apprezzati “L’arte ti somiglia” per l’hashtag #CultureinQuarantine e le sognanti immagini di #dreams… perché alla fine #andràtuttobene.

La MuseumWeek ha rappresentato per le istituzioni culturali uno strumento ancora più prezioso poiché ha permesso ai musei calabresi di aprire virtualmente le proprie porte e di promuovere e valorizzare l’immenso patrimonio in maniera originale e creativa.

I musei afferenti alla Direzione regionale Musei Calabria hanno partecipato con entusiasmo alla #challenge mondiale condividendo immagini, video e contenuti in linea con i temi individuati per l’edizione 2020 (#heroesMW; #CultureInQuarantineMW; #togetherMW; #MuseumMomentsMW; #climateMW; #technologyMW; #dreamsMW).