Forza un posto di controllo e scappa. Arrestato dopo inseguimento da Bovalino a Bianco

Inseguimento da Bovalino a Bianco la scorsa notte quando un 30enne di Africo ha forzato un posto di blocco e per questo è finito poi in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato sorpreso a bordo della sua auto mentre faceva delle manovre pericolose per la sicurezza della circolazione stradale, nel comune di Bovalino. In un secondo momento il 30enne non si sarebbe così fermato all’Alt impostogli da una pattuglia della sezione Radiomobile, che era impegnata in alcuni controlli sulla 106.

Da lì è scattato un inseguimento che, dopo una rocambolesca fuga, ha permesso di bloccare il fuggitivo dopo 9 km, in via Garibaldi, a Bianco.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria il 30enne è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.