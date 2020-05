Scontro tra auto e moto in Friuli, muore un sottufficiale calabrese dell’Esercito

Era residente a Mortegliano, ma era originario di Taurianova il sottoufficiale dell’Esercito deceduto in un incidente stradale avvenuto domenica in Friuli Venezia Giulia. Rocco Caruso, 42enne, è morto dopo l’incidente che si è verificato a Sevegliano di Bagnaria Arsa dove, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Ford Fiesta.

Il 42enne stava percorrendo via Vittorio Veneto, ex provinciale numero 65, a bordo della sua moto, e si è scontrato contro un’auto a bordo della quale viaggiavano due persone, rimaste illese. L’impatto contro l’auto è stato così violento, tanto che il 42enne è stato sbalzato dalla sua moto ed è finito contro una seconda automobile in transito.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Cervignano e dei sanitari in elisoccorso. Ma le ferite riportate dall’uomo nell’impatto erano molto gravi, per questo è deceduto.