Spacciava la coca a bordo di un’Ape, fermato e arrestato

Detenzione di droga ai fini di spaccio: questa l’accusa contestata ad un 47enne di Corigliano Rossano sorpreso a bordo della sua moto Ape mentre consegnava delle dosi di droga.

I carabinieri della Sezione Operativa di Corigliano Calabro, coadiuvati dai militari di Corigliano Centro, durante un controllo hanno visto transitare un pregiudicato del posto che, inoltre, si muoveva con il mezzo a tre ruote, probabilmente per dare meno nell’occhio e sfrecciare con maggiore agilità negli stretti vicoli del centro storico della cittadina jonica.

Dopo aver parcheggiato in una stradina secondaria ed essere sceso, è ritornato a bordo con qualcosa in mano e per questo i militari hanno deciso di controllarlo.

Alla vista dei Carabinieri, però, l’uomo, in preda al panico, ha lanciato quello che aveva, sperando di disfarsene, ma il goffo gesto non è passato inosservato e quanto gettato è stato subito recuperato. Si trattava di un barattolo contenente all’interno due involucri di sostanza bianca e del peso complessivo di circa 20 grammi.

È scattata così anche una perquisizione del veicolo oltre che del soggetto persona, ma con esito negativo. L’uomo è stato portato in caserma, mentre la droga è stata sottoposta ai narcotest e si è quindi scoperto che si trattasse di 14 grammi di cocaina purissima, mentre gli altri 6 di grammi erano di una sostanza stupefacente non certa, forse cocaina o anfetamina o altro.

Il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti presso il Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia.

Il 47enne, dopo l’arresto e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato portato nel carcere della città del Pollino in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.