Se ne andava in giro con una sciabola giapponese, pizzicato e denunciato

È stato “pizzicato” in giro per strada con una katana in mano e Per questo motivo un 39enne di Gioia Tauro è stato denunciato dagli agenti del commissariato cittadino per detenzione illegale di arma.

È successo nel corso di un controllo nell’ambito del dispositivo denominato “Petrace”. L’attenzione degli agenti è stata catturata dall’uomo che passeggiava impugnando la lunga sciabola giapponese.

I poliziotti hanno fermato e controllato il 39enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro l’ordine pubblico, che ha affermato di aver utilizzato l’arma per dei lavori di giardinaggio nei pressi della sua abitazione.

Giustificazione non sufficiente per la polizia che lo quindi denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, mentre la Katana, con una lama di 70cm affilata ed appuntita, è stata inevitabilmente sequestrata.