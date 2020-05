Disservizio idrico a Crotone, Congesi: riparazioni in corso, alternata portata residua tra i serbatoi cittadini

Congesi, la società che gestisce il servizio idrico in città, comunica che vista la portata residua (circa la metà di quella normale) in arrivo dal Lago S.Anna sta alternando la stessa portata tra i serbatoi cittadini.

Questa mattina hanno avuto il servizio idrico Papanice e le zone servite dal serbatoio basso (via Cutro, via Nicoletta, via C.Colombo, viale Regina Margherita, corso Messina, ecc.). Dalle ore 13,00 invece sono state aperte le zone servite dal serbatoio alto: Farina/Tufolo, viale Gramsci, viale Magna Grecia, centro storico, ecc. Alle 21,00 sarà riaperto il serbatoio basso e richiuso l'alto. Allo stesso modo domani 18 maggio alle 7,00 si farà di nuovo l'inversione.

Il tutto - precisa Congesi - dipende dalla durata dell'intervento di riparazione che attualmente si sta effettuando alla condotta del Corap che trasporta l'acqua dalla vasca di Calusia alla potabilizzazione della Sorical.

La stessa Sorical, con notevoli sforzi operativi, sta gestendo gestendo l’emergenza idrica con la collaborazione della Congesi.



Intanto si continua a lavorare in località “Iannello" di Rocca di Neto per riparare la condotta di competenza del Corap. Da ieri sera addetti del consorzio industriale, dopo aver individuato la perdita, stanno svuotando la condotta e prosciugando tutta l’area per poter accedere al sito in sicurezza.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Crotone che hanno attivato due pompe idrovore, mentre un’altra pompa a scoppio è stata fornita dalla Sorical per accelerare la bonifica.

Dal momento in cui i lavori saranno ultimati, ci vorranno tra 6 e 8 ore affinché l’acqua arrivi all’impianto di potabilizzazione Neto nella quantità richieste, circa 550 litri al secondo. Per tale ragione i tecnici della Sorical prevedono il completo ripristino del servizio solo nella giornata di domani.