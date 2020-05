Covid. Il bollettino: Calabria a zero contagi, dimessi ben 58 pazienti in 24 ore

Si chiude con un totale di 19 casi di positività questa settimana di maggio (43 dall’inizio del mese), che ha dunque registrato una media di avanzamento del virus di poco meno di tre al giorno.

A questo complessivo, difatti, non si aggiungono oggi altri covid così come conferma il bollettino ufficiale della Regione che non segnala nessuna infezione accertata in più a rispetto a ieri (QUI) e con il totale che, pertanto, rimane a 1.151, mentre gli attualmente positivi sono invece 422.

Salgono a 53.470 i tamponi eseguiti in Calabria - 1.213 dei quali processati nelle ultime 24 ore (52.319 quelli risultati negativi) - e tra cui ne sono ricompresi 4.908 effettuati su corregionali di rientro, dei quali, finora, 15 risultati positivi.

Una settimana questa che, però, ha fatto registrare anche delle vittime, esattamente quattro. Un dato che fortunatamente rimane oggi fermo con il bilancio complessivo di 95 persone finora decedute per o con il Covid.

Ancora stabile e contenuta - come d’altronde lo è sempre stata fino ad oggi - la gestione dei casi nei diversi ospedali regionali, dove al momento si trovano ricoverati 58 pazienti (+1 da ieri): 2 (+1 da ieri) nelle terapie intensive e 56 (come ieri) nelle malattie infettive. Quanto ai positivi in isolamento domiciliare sono oggi ed invece 364 (-52 da ieri).

In aumento considerevole il numero dei dimessi: nelle ultime 24 ore sono altre 52 le persone dichiarate come guarite e rispettivamente a Reggio Calabria (29), Catanzaro (5), Crotone (8), Vibo Valentia (10). Ad oggi i dimessi complessivi salgono quindi a 634.

I COVID PER PROVINCIA

Quanto alla distribuzione territoriale dei casi rimane ancora il cosentino il territorio con più positivi, 467 esattamente: 8 in reparto; 199 in isolamento domiciliare; 226 guariti; 34 deceduti.

A seguire il reggino ancora oggi con 272 covid: 8 in reparto; 1 in rianimazione; 79 in isolamento domiciliare; 167guariti; 17 deceduti.

Nel catanzarese, dove è tregua da tre giorni, i casi sono 214 (+00 da ieri): 37 in reparto; 1 in rianimazione; 36 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 33 deceduti.

Dura invece da circa 20 di giorni l’astinenza da nuovi Covid nel crotonese, fermo a 117: 3 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 87 guariti; 6 deceduti.

Giornata serena, infine, anche nel vibonese e positivi stabili a 81: 29 in isolamento domiciliare; 47 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria al momento si trovano in 10.707 (+185 da ieri) e così distribuiti nelle singole aree: 2.721 a Reggio Calabria; 2.487 a Crotone; 2.441 a Catanzaro; 2.363 a Cosenza e 695 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono altre 202; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 77: per un totale di 279.