Centenario nascita Giovanni Paolo II, Modaffari: “Wojtyla e la Calabria, storia di un rapporto unico”

“In questi giorni si ricordano i 100 anni della nascita di San Giovanni Paolo II, figura viva nel cuore di tutti e che ha costruito un rapporto speciale con la Calabria. La visita del 1984 rappresenta uno dei principali eventi della storia recente della nostra Regione.” È quanto afferma in una nota lo scrittore calabrese Antonio Modaffari.

“Giovanni Paolo II portò ai calabresi la speranza – aggiunge - e particolare fu il legame con il Santuario di Paola che fu definito il “luogo più importante della Calabria”. Quasi una profezia visto che poi Karol Wojtyla morì il 2 aprile del 2005, lo stesso giorno di San Francesco di Paola. La celebrazione del centenario arriva in una fase storica importantissima con il mondo che prova a ripartire dopo la terribile pandemia del Covid19. È un crocevia anche per l’Europa che può ripartire solo seguendo gli insegnamenti di Karol Wojtyla. Sarebbe bello se presto Giovanni Paolo II fosse proclamato Compatrono del Vecchio Continente. Il suo contributo – conclude Modaffari - è stato, infatti, fondamentale; un impulso decisivo che si rivela patrimonio prezioso. Da non disperdere”.