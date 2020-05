Covid. Il bollettino: 7 nuovi casi in Calabria, positivi anche 15 rientrati e ben 38 i guariti

Un’altra giornata "serena" sul fronte Covid in Calabria sebbene caratterizzata da una leggera impennata. Nelle ultime 24 ore nella nostra regione sono stati difatti processati 1.410 tamponi su sospetti casi di infezione, dei quali ne sono risultati positivi sette in più rispetto a ieri (QUI), portando il totale delle persone che finora hanno contratto il virus a 1.151, meno della metà, 474, sono però quelle attualmente positive.

Ad oggi, sempre in Calabria, i test eseguiti sono stati in tutto 52.257 dei quali la stragrande maggioranza, esattamente 51.106, sono risultati negativi.

Nel totale sono compresi anche 4.548 riferiti ai corregionali che hanno fatto rientro nelle proprie residenze, così come consentito dai relativi Dpcm ed ordinanze. Dato “allarmante”, quanto a quest’ultimi, il fatto che 15 di loro siano risultati positivi al virus.

Mentre sale il numero dei contagiati, sebbene in modo più che contenuto, si ferma per oggi e fortunatamente, invece, il bilancio delle morti. Nessun caso accertato tra ieri ed oggi lasciando malinconicamente il complessivo a 95 persone che hanno perso la vita fino ad adesso per o con il Covid.

Cielo “sereno” anche sui nosocomi calabresi. Intanto, sempre tra ieri ed oggi, ben 38 pazienti sono stati dichiarati guariti dagli ospedali di Cosenza (25), Reggio Calabria (10), Catanzaro (2), Crotone (1). Il complessivo dei Covid dimessi fino ad ora sale così a ben 582, poco più che la metà, cioè, dei casi totali di infezione fin qui registratisi.

Quanto ai ricoveri, al momento sono assistiti nei vari reparti 57 degenti: uno nelle terapie intensive e 56 (come ieri) nelle malattie infettive, mentre in isolamento domiciliare - senza sintomi o con sintomi lievi - vi sono 416 persone (-31 da ieri)

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Rimangono per lo più invariati i numeri relativi ai positivi accertati nelle singole provincie della regione. Nel cosentino i casi sono ad oggi 467 (+1 da ieri) e così distribuiti: 8 in reparto; 199 in isolamento domiciliare; 226 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino il dato è di 272 covid (+2 da ieri): 8 in reparto; 1 in rianimazione; 108 in isolamento domiciliare; 138 guariti; 17 deceduti.

Nel catanzarese il totale rimane di 214 infezioni: 37 in reparto; 1 in rianimazione; 41 in isolamento domiciliare; 102 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese di 117 positivi (come ieri): 3 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 79 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, si sale a 81 casi (+4 da ieri): 39 in isolamento domiciliare; 37 guariti; 5 deceduti.

In quarantena domiciliare volontaria al momento si trovano 10.522 persone (288 in più di ieri) e così distribuite nelle singole aree della Calabria: 2.567 a Reggio Calabria; 2.482 a Crotone; 2.436 a Catanzaro; 2.347 a Cosenza e 690 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono altre 276; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 126: per un totale di 402.

PROSEGUE IL CALO DELLA PRESSIONE SULLE STRUTTURE OSPEDALIERE

Sale a 122.810, con un incremento di 2.605 persone rispetto a ieri il numero complessido di dimessi e guariti da coronavirus. Prosegue ancora il calo dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti, così se nel primo caso sono 775 i pazienti in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 33 pazienti rispetto a ieri, nei reparti covid sono ricoverati 10.400 persone, con un decremento di 392 pazienti rispetto a ieri.

Emerge dal bollettino della Protezione civile di oggi, sabato 16 maggio, in cui il numero di pazienti in isolamento domiciliari sono pari all’84% del totale. E sono in tutto 59.012 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Mentre il numero di decessi è di 153 persone in più rispetto a ieri, numero che porta il totale a 31.763 morti.

A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 224.760 con un incremento rispetto a ieri di 875 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 70.187, con una decrescita di 1.883 assistiti rispetto a ieri.

DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.679 in Lombardia, 10.702 in Piemonte, 5.852 in Emilia-Romagna, 4.162 in Veneto, 2.943 in Toscana, 2.533 in Liguria, 4.022 nel Lazio, 2.657 nelle Marche, 1.710 in Campania, 2.104 in Puglia, 345 nella Provincia autonoma di Trento, 1.659 in Sicilia, 680 in Friuli Venezia Giulia, 1.423 in Abruzzo, 343 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Umbria, 415 in Sardegna, 75 in Valle d’Aosta, 474 in Calabria, 215 in Molise e 113 in Basilicata.

(ultimo aggiornamento 18:08)