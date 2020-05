Giornata contro l’omofobia, video della sezione Arcigay I due mari

In occasione della Giornata contro l’omo-bi-transfobia gli attivisti e le attiviste del comitato Arcigay IDM Reggio Calabria hanno realizzato un video di sensibilizzazione che verrà pubblicato sui canali social dell’associazione.

Nei giorni scorsi, nel frattempo, è stata pubblicata la Rainbow Map, un report promosso e realizzato da Ilga Europe che descrive nel dettaglio lo stato di avanzamento dei diritti della comunità LGBTI a livello Europeo e Asia centrale. L’Italia si è classificata al 35°, tra gli ultimi Paesi a livello Europeo nella tutela dei diritti LGBTI.

“Questi dati restituiscono al nostro Paese una grande responsabilità” dichiara Michela Calabrò attivista e presidente del comitato Arcigay I Due Mari RC “il nostro Paese deve fare di più per rispondere alle sfide specifiche dell’uguaglianza e lotta alle discriminazione, in particolar modo occorre sostenere i giovani LGBTI”

La crisi scaturita dalla pandemia COVID-19 ha aggravato le disuguaglianze cui sono confrontate le fasce sociali svantaggiate. I giovani LGBTI, tradizionalmente stigmatizzati ed emarginati, sono ora esposti a un rischio ancora maggiore di divenire vittime di incitamento all’odio e violenza, dentro e fuori le mura domestiche. In questi mesi di quarantena la nostra associazione è stata contattata da tantissimi giovani e non solo che chiedevano aiuto e supporto. La distanza sociale e l'isolamento, infatti, possono essere particolarmente difficili per quei giovani che sono stati rifiutati dalla loro famiglia o che semplicemente non hanno ancora rivelato il proprio orientamento sessuale, che hanno problemi di salute mentale o che sono vittime di violenza fisica o psicologica.

“Il nostro governo e la società civile dovrebbero continuare ad impegnarsi per proteggere i giovani LGBTI, serve una legge contro l’omo-bi-transfobia non solo per contrastare i fenomeni d’odio ma soprattutto per prevenire e promuovere l’uguaglianza tra tutti e tutte”, conclude Michela Calabrò.