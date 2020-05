Sciopero Ecologia oggi, adesione del 90%

Il 90% dei lavoratori di Ecologia oggi ha aderito allo sciopero indetto da Fp Cgil, Uil Trasporti e Fit Cisl. Protesta portata avanti per la mancata soluzione delle criticità che sono state alla base dello sciopero, come “i continui comportamenti da parte della Direzione Aziendale” che a detta dei sindacati hanno determinato “l’attribuzione di ferie forzate, turni di lavoro non adeguatamente organizzati e un clima di stress-correlato che diviene dalla gestione dell’emergenza coronavirus”.

Tra i motivi compaiono anche i “continui ritardi erogazione salari ed erogazioni contrattuali” e il “mancato l’impegno/accordo, preso in sede di Confindustria in merito alle questioni e/o comportamenti, più volte denunciati, sulla sostituzione dell’attuale Direttore Generale”.

Nei prossimi giorni le organizzazioni si aspettano da parte della Prefettura di Cosenza e dal Comune di Cosenza “l’apertura di un tavolo per affrontare le problematiche” visto il disagio che i lavoratori stanno vivendo per “il mancato pagamento della mensilità di aprile 2020, già scaduto in data 15/05/2020 e di cui l’azienda non ha dato nessuna comunicazione”.