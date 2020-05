Perdite nella condotta, Sorical riduce erogazione di acqua potabile

Riduzione della produzione ed erogazione di acqua potabile. È la decisione della Sorical che ha posto un blocco all’impianto di potabilizzazione Neto di Crotone a causa della riduzione di portata di acqua grezza dalle vasche di Calusia.

A causa di alcune perdite sulla linea della condotta in gestione al consorzio Corap, la riduzione è stata talmente consistente da mettere in crisi gli impianti di sollevamento della Sorical verso i serbatoi della città di Crotone.

Dopo una verifica tecnica, Sorical ha chiesto al consorzio di bonifica Alto Crotonese di prelevare in giornata acqua grezza dall’invaso Sant’Anna per superare la momentanea emergenza, mentre una squadra del Corap sta effettuando una verifica tecnica su tutta la linea della condotta di grande adduzione alla ricerca delle cause della riduzione di portata.