Paura a Lamezia: incendio di sterpaglie minaccia residenti, s’indaga sulla matrice dolosa

L’incendio di enormi cumuli di sterpaglie e di materiale di risulta da potatura ha tenuto impegnate, nella tarda serata di ieri, le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme.

I pompieri sono intervenuti per ore in via Felicetta, in prossimità del Rettifilo Bagni, dove le fiamme, sviluppatesi altissime e visibili a distanza, hanno anche allarmato i cittadini residenti che hanno chiamato in numerosi la Sala operativa del 115.

Una volta sul posto i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sull’incendio spegnendolo ed evitando che potesse propagarsi all’area circostante.

Fuoco e fumo hanno provocato alcuni disagi alla viabilità sulle strade in prossimità del rogo, che si ritiene sia stato appiccato dolosamente. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni particolari.