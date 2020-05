Crotone. Insultati e minacciati dal padre, voleva soldi per compare la droga

Continui insulti, minacce e violente aggressioni fisiche: il tutto perché i suoi figli si rifiutavano di dargli soldi con cui avrebbe potuto comprarsi la droga.

Nemmeno l’essersi trasferito in una regione del nord, per trovare un lavoro, l’avrebbe fatto desistere dal continuare nelle sue continue vessazioni nei confronti dei figli che, invece, erano rimasti nella loro città, Crotone, e da dove sarebbero stati costretti a più riprese a effettuargli svariate ricariche online, per un importo complessivo di diverse centinaia di euro.

Protagonista della vicenda un 36enne del capoluogo pitagorico, consumatore abituale di stupefacenti, che la squadra mobile della questura cittadina ha tratto in arresto, eseguendo a suo carico un’ordinanza con cui gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Il 36enne deve rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.