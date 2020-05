Coronavirus, Nesci (M5S): “Al lavoro per superare piani di rientro in regioni commissariate”

Dare la possibilità alle Regioni commissariate di “agire nell’interesse e nella tutela della salute dei cittadini abbandonando ogni vincolo figlio della vecchia austerity. Il governo ha accolto un ordine del giorno a mia prima firma al Cura Italia, valutando l’opportunità di sospendere i Piani di rientro”.

È quanto scrive la deputata del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione Affari Sociali e sanità alla Camera, Dalila Nesci, durante la sua interpellanza urgente al ministero della Salute che si è tenuta oggi in Aula a Montecitorio.

“Ciascun Presidente di Regione è soggetto istituzionale responsabile della gestione dell’emergenza Covid-19 come da Decreto del comandante della Protezione civile. Ma nelle regioni commissariate e che perseguono gli obiettivi del piano di rientro, come la Calabria, si sono rilevati gravi vuoti di potere e conflitti di competenza nella gestione dell’emergenza sanitaria”, prosegue la Nesci.

“I vincoli imposti dal Piano di rientro - continua - non consentono la realizzazione di rapide misure di contrasto fondamentali per gestire l’assistenza sanitaria nell’emergenza, come ad esempio il reclutamento urgente di personale sanitario e la loro stabilizzazione”.