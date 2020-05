Enel Corigliano-Rossano, trovato un accordo: lavoratori scendono dalle ciminiere

Impiego immediato dei due lavoratori fino alla fine dei lavori della ditta e sottoscrizione di un protocollo tra Enel, Istituzione e sindacati volto a garantire l’impiego di quelli storicizzati.

La proposta è stata accettata dai lavoratori che sono scesi dalla ciminiera della ex centrale di Corigliano Rossano su cui erano saliti lo scorso 11 maggio come forma di protesta per chiedere un lavoro (QUI).

Ne dà notizia l’assessore comunale Tatiana Novello che ha espresso viva soddisfazione per la risoluzione della questione seguita ad una ininterrotta attività di mediazione tra le parti portata avanti dell’Amministrazione Comunale.

“È stata garantita la incolumità dei lavoratori, la sicurezza della centrale e rafforzata la partnership tra l’Azienda, le organizzazioni sindacali confederali e l’Istituzione. Sarà costituito un tavolo per la sottoscrizione di un protocollo atto a definire strumenti a garanzia dei lavoratori. L’ulteriore obiettivo raggiunto garantirà l’impiego di maestranze locali ed il monitoraggio dello stesso, con particolare riguardo ai lavoratori storicizzati”, ha affermato Novello