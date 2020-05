Maltrattamenti in famiglia, due arresti nel crotonese

Liti in famiglia ed episodi di violenza nel crotonese dove i carabinieri di Petilia Policastro sono intervenuti per porre fine ai maltrattamenti e quindi arresto un 45enne e un 44enne.

I militari sono intervenuti nelle rispettive abitazioni in provincia di Crotone, per delle liti segnalate alla centrale operativa, e hanno così accertato gli episodi di violenza. Gli arrestati sono stati portati nel carcere del capoluogo come disposto dal Pubblico Ministero di turno alla Procura della Repubblica locale.