Emergenza rifiuti, Stasi incontra la presidente della Regione

Ha chiesto “interventi urgenti e risolutivi” ed “una riforma generale del sistema regionale, alla dell'assenza di impianti di conferimento disponibili, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare siti pubblici il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi.

Il primo cittadino, in qualità di rappresentante dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) della Sibaritide e membro dell’ufficio di presidenza dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Cosenza ha incontrato il Presidente della Presidente della Regione Jole Santelli.

Nel corso dell’incontro la Presidente ha prospettato quali sono le azioni che si stanno mettendo in campo da parte della Regione per uscire dall'emergenza attuale. Nel ribadire l'enorme difficoltà in cui versano quasi tutti i sindaci della Calabria a causa del prolungato blocco dei conferimenti che dura ormai da una settimana, nonché i rischi sanitari ed economici di questa ulteriore emergenza dopo quella del coronavirus, il primo cittadino ha concordato con la Presidente l'esigenza di interventi urgenti e risolutivi che dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

“È stata condivisa – conclude Stasi – l'esigenza di una riforma generale del sistema dei rifiuti calabrese da iniziare a pianificare subito dopo l'uscita dall'attuale emergenza Covid-19”.